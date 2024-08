Panarea, imprenditrice austriaca acquista all'asta Villa Lighea: diventerà un hotel

A Panarea sbarcano gli imprenditori austriaci e all’asta acquistano una villa per 4 milioni e mezzo. È Villa Lighea, appartenuta al finanziere siciliano Filippo Alberto Rapisarda, che ora diventerà un hotel. L’operazione è stata portata a compimento dall’agenzia Engel & Völkers ed è stata acquistata da una imprenditrice austriaca, già sbarcata a Panarea con architetto al seguito. Le sue intenzioni son quelle di realizzare un hotel di lusso nell’isola più mondana delle Eolie. La villa è situata a Drautto e si tratta di una residenza tra le più esclusive dell’arcipelago eoliano, di oltre 600 metri quadrati, una dependance e oltre 5.000 metri quadrati di parco con discesa al mare privata. Sttutturata su due piani e un piano seminterrato con vetrate sul mare, ha anche una zona bar e una discoteca. Nel piano seminterrato, sono state organizzate anche feste esclusive. Ma è il piano superiore che si può definire a 5 stelle con tre suite matrimoniali, con camino e terrazza panoramica. La mega villa, visto che ha la discesa a mare privata, si può raggiungere con il tender, lasciando lo yatch ancorato in rada. Nelle Eolie per ora sono parecchie le ville in vendita.