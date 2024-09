Vulcano, lavori al porto fermi da giugno: serviranno altri fondi

A Vulcano si delinea il nuovo porto, ma i lavori da giugno sono fermi. Ad aprile dovrebbe essere pronto. I lavori sono iniziati nella primavera di due anni fa. Il più, tuttavia, è stato già fatto. Mancano la copertura, i pavimenti, gli impianti elettrici, il sistema antincendio, l’illuminazione ed è trapelato che occorre reperire una integrazione per la copertura, giacché una parte è stata spesa per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Il porto di Levante era stato danneggiato da un traghetto sospinto dalla tempesta di vento. È realizzato dalla Catifra srl di Barcellona Pozzo di Gotto. Il progetto è stato curato dalla società Dinamica di Messina. Si è proceduto alla demolizione e totale dismissione del vecchio pontile in acciaio (su cui gravava un parere di inagibilità del Genio Civile di Messina ancor prima dell’incidente con la nave Pietro Novelli del 2015) e la ricostruzione ex novo sullo stesso sito, di una banchina portuale sicura e moderna.