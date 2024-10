Lipari, dopo 40 giorni torna operativo l'approdo di Sottomonastero

Dopo 40 giorni è tornato operativo a Lipari il pontile degli aliscafi grazie all'intervento della Liberty Lines. La società ha sostenuto la spesa per i lavori di ripristino e la giunta Gullo ha garantito relazione tecnica all'autorità marittima che il 24 settembre scorso aveva dichiarato inagibile l'approdo. La struttura in parte era stata danneggiata da un aliscafo di linea. E in questo arco, di tempo vi sono stati forti disagi per il continuo afflusso turistico di vacanzieri perché gli aliscafi sono costretti a fare la fila in mezzo al mare per attraccare con ritardi ovviamente nelle corse di linea. L'inagibilità del pontile, durata a lungo nel vivo della stagione turistica, aveva scatenato un vespaio di polemiche tra il gruppo consiliare di minoranza e la giunta Gullo.

Foto notiziarioeolie.it