Raddoppio ferroviario, a Messina stato di agitazione dei lavoratori della Webuild

Si tratta, pertanto, di gravi inadempienze che provocano oggettive difficoltà economiche a tutti gli operai. Pertanto, al fine di evitare l’acuirsi della problematica, auspichiamo un rapidissimo ripristino delle previsioni contrattuali e del riconoscimento di tutte le spettanze a favore dei lavoratori. Manifestiamo, altresì, stupore e preoccupazione per il fatto che la vicenda riguarda la Webuild, un’azienda dalla quale, oggettivamente, non ci aspettavamo questo modus operandi. Purtroppo, dobbiamo registrare che nel territorio messinese, come avvenuto in passato per altrettanto importanti appalti di opere pubbliche, anche le più "blasonate" aziende non riescono ad evitare serie problematiche sociali legate al pieno rispetto delle norme contrattuali e dei diritti dei lavoratori» concludono.