Eolie, è allarme vermocane: danni per il settore della pesca

Alle Eolie ma anche nell’hinterland pattese è allarme vermocane. Franco Taranto, presidente del consorzio Cogepa di cui fanno parte lee cooperative di pesca di Lipari, è sempre più preoccupato. «Nelle marinerie dell’arcipelago eoliano e del Golfo di Patti – afferma - vi è tra i pescatori profonda preoccupazione per la presenza massiccia dei delfini e del vermocane nelle zone di pesca dove svolgono la loro attività. La stagione ormai è compromessa».

«Ormai in tutte le stagioni è sempre la stessa storia -puntualizza - si pesca sempre di meno e non a causa della mancanza di pescato, ma per la presenza dei delfini e del vermocane. I delfini cacciano e mangiano le prede che, impaurite, scappano dalle zone interessate mentre il vermocane si attacca ai pesci ammagliati alle reti da posta rendendoli invendibili».

«Abbiamo più volte segnalato il problema sia alle autorità competenti in loco che al dipartimento pesca della Regione - dice Nino Accetta presidente regionale di Fedagripesca Sicilia, associazione alla quale aderiscono sia il Cogepa di Lipari che quello del Golfo di Patti, - cercando di trovare soluzioni immediate per risolvere il problema ma purtroppo non ci siamo riusciti. Confidiamo, intanto, in un intervento emergenziale che possa dare ristoro alle imprese di pesca economicamente interessate da questo fenomeno».