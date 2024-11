La nuova nave Ferdinando Morace collegherà Milazzo, le sette isole delle Eolie e Ginostra

Inaugurato a Lipari il nuovo gioiello della Liberty Lines. Da giovedì 14 novembre collegherà da e per Milazzo le sette isole Eolie e Ginostra. Ha una velocità di 30 nodi e al comando vi è il liparoto Salvatore Svezia. Nel porto di Sottomonastero presenti le massime autorità locali. Il mezzo è stato inaugurato da don Peppino Mirabito e don Lio Raffaele. La società è stata rappresentata da una delegazione guidata dal presidente Andrea Maralla. «Ferdinando Morace - dice il presidente Maralla - è la quarta unità della serie di 9 navi ibride veloci che saranno consegnate entro la prima metà del 2026, capaci di navigare in modalità totalmente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa e successivamente ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando grazie alla alimentazione proveniente dai motori termici, raggiunge velocità superiori ai 30 nodi».

«La nave - ha aggiunto - come la gemella Gennaro C.G., è stata registrata con la bandiera portoghese, che ne abilita l’utilizzo in modalità ibrida in tutto il territorio europeo fuorché in Italia, dove a causa di un vuoto normativo relativo alla propulsione elettrica, sarà costretta a navigare esclusivamente con i motori termici». Il comandante eoliano Salvatore Svezia che ha avuto l’onore di pilotare il nuovo mezzo precisa che «è stato collaudato anche con mare molto mosso e credo che qui dovrebbe garantire tutte le corse. Qualche problema c’è solo per la carenza delle strutture portuali». Il sindaco Riccardo Gullo ha preso la palla al volo e ha riferito «mi auguro che finalmente d’inverno possa finire il lungo isolamento delle isolette minori».

Foto notiziarioeolie.it