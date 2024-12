Energia pulita, sull'isola di Vulcano si cercano le fonti di calore del sottosuolo

A Vulcano, l’isola dal mare che bolle, con la pozza dei fanghi termali in attesa di riapertura e un cratere in dormiveglia, saranno effettuate delle ricerche per trovare risorse geotermiche. Il progetto è denominato Pietre Cotte ed è stato presentato dalla società Geolog srl, amministrata da Antonio Calleri di San Giuliano Milanese all’assessorato regionale per l’Energia e dei Servizi di pubblica utilità. Si tratta «di indagini geofisiche con approntamento di una postazione per perforazione pozzo geotermico».

Non è la prima volta che nell’isola eoliana vengono fatte di queste ricerche. Lo studio pubblicato sulla rivista Global and Planetary Change ha gettato le basi per un concreto sfruttamento delle risorse geotermiche di bassa e alta entalpia. E le Isole Eolie sono state definite idonee. «Avere a disposizione studi del genere – hanno commentato gli studiosi Giovanni Floridia e Marco Viccaro del dipartimento di Scienze biologiche geologiche e ambientali dell’Università di Catania.- può solo accelerare la transizione verso l’utilizzo sostenibile di risorse energetiche green come il calore presente nel sottosuolo».