Vertenza Caronte & Tourist Isole Minori, Aricò convoca un vertice

Per la vertenza dei marittimi della Caronte & Touris isole minori l’assessore regionale alla mobilità Alessandro Aricò convoca una riunione.

La richiesta della Federmar Cisal avanzata al prefetto di Messina Cosima Di Stani di attivazione del tavolo istituzionale è finita su tavolo dell’assessore regionale delle infrastrutture Alessandro Aricò, il quale attraverso l'ufficio di Gabinetto ha inviato una nota per comunicare che si è prontamente attivato per una convocazione del tavolo istituzionale al fine di mettere insieme i rappresentanti dei lavoratori, l’azienda ed il ministero dei trasporti che attualmente è titolare della commessa per le isole minori.

L'assessorato si sta muovendo in primis per acquisire la disponibilità del rappresentante del ministero, presenza essenziale per discutere delle problematiche sollevate dal sindacato, oltre che quello dei vertici dell’azienda Caronte & Tourist ed ovviamente delle forze sindacali, per cercare anche attraverso la mediazione della Regione una soluzione alle problematiche in discussione.