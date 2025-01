La seconda vita dei rifiuti tra riciclo, riuso e rigenerazione: un progetto alle Eolie

L’associazione Eolian Regeneration partecipa al progetto internazionale di ricerca ReBoat per trasformare i rifiuti in prodotti utili. Il progetto, approvato dalla Commissione Europea, sarà avviato nella sua fase esecutiva nell'estate 2027. I promotori eoliani sono Marco Zaia, Giuseppe Grasso, Emiliano Cipicchia e Giovanni Macrì Pellizzeri.

«L’iniziativa - spiega Marco Zaia, avvocato - mira a progettare, sviluppare e dimostrare una nuova soluzione circolare sistemica decentralizzata, incentrata su plastica e tessuti, per compensare il sovraccarico di rifiuti generato dalle presenze turistiche nei mesi estivi nelle piccole isole. Il progetto utilizzerà un impianto modulare mobile (trasportato via nave) per lo smistamento, riciclaggio e “re-processing”, che trasformerà i rifiuti locali (plastica e tessile) in nuovi prodotti, utili per le esigenze degli isolani e dei turisti, coinvolgendo nella loro produzione artigiani e lavoratori locali».

Tre progetti pilota complementari nelle isole Eolie, Ioniche e Azzorre, co-creeranno nuovi oggetti, spazi ed esperienze attraverso un approccio partecipativo della popolazione, supportato da strumenti digitali collaborativi, dall'infrastruttura tecnica dell’impianto mobile di riciclaggio e riprocessamento e da artisti, studenti in vacanza-lavoro e designer che animeranno un evento di 2 settimane in ogni progetto pilota.15 partner provenienti da 7 Paesi Europei, esperti in settori eterogenei e complementari, coopereranno per dimostrare la fattibilità del progetto e per fornire un'esperienza concreta a cittadini e turisti in vacanza nelle isole.L’Associazione Eoliana è è uno dei partner con il compito, insieme ad altri, di organizzare il pilota nelle isole Eolie. A seguito del Kick Off, con l’avvio ufficiale di ReBoat, inizieranno i colloqui informativi per illustrare le varie fasi del progetto agli stakeholders locali (enti pubblici e privati, cittadinanza e turisti) al fine avviarlo fino alla sua fase esecutiva prevista per l’estate del 2027.