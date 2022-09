Senato, definitivo: Dafne Musolino di Sud chiama Nord vince nell'uninominale Sicilia Messina-Enna U06 (Sez. 1001/1001)

Dafne Musolino, candidata di «Sud chiama Nord» di Cateno De Luca al Senato, ha battuto, con un distacco di poco meno di duemila voti, Carmela Bucalo del centrodestra, nel collegio Messina Enna (Sicilia - U06).

SENATO MAG.: SICILIA - U06

DATI DEFINITIVI

1001 sezioni su 1001

CANDIDATO/LISTE VOTI %

MUSOLINO DAFNE 105.098 30,0

- SUD CHIAMA NORD 103.696 30,0

BUCALO CARMELA 103.143 29,4

- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 51.864 15,0

- FORZA ITALIA 34.167 9,9

- LEGA PER SALVINI PREMIER 14.562 4,2

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.664 0,5

FLORIDIA BARBARA 63.215 18,0

- MOVIMENTO 5 STELLE 62.041 18,0

RUSSO ANTONIA 51.951 14,8

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 39.450 11,4

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 5.218 1,5

- +EUROPA 4.089 1,2

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.842 0,5

LAZZARA PAPINA EMILIANO 12.496 3,6

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 12.190 3,5

SOTTILE GIUSEPPE 7.612 2,2

- ITALEXIT PER L’ITALIA 7.490 2,2

IOPPOLO RENZO 2.829 0,8

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.795 0,8

DESSI' DOLORES 2.493 0,7

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.394 0,7

BONANNO CARLA 1.386 0,4

- VITA 1.344 0,4

LO PRESTI ENZA 615 0,2

- ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 597 0,2

