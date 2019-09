A Messina il Festival "Cinemadivino", 5 appuntamenti in città

Il Festival "Cinemadivino", per il secondo anno, sbarcherà a Messina dal 25 al 29 settembre, con cinque appuntamenti in cinque diverse location. La manifestazione enogastronomica, presente in tredici regioni d'Italia inclusa la Sicilia, in questa edizione si arricchisce di una gustosa novità: il pesce dello stretto. Sarà protagonista insieme a vini e cinema.

L'evento che nasce dalla passione del curatore artistico Ninni Panzera, con il coinvolgimento di numerosi partner e associazioni, diventa festival della Sicilia. Per ogni serata saranno proposti film diversi, vini diversi in scenari diversi, immaginando un percorso enogastronomico che accompagna l'ospite tra le cantine e strade del luogo, alla scoperta dei buoni vini.

Il "Cinemadivino Sicilia Festival", dal 25 settembre sarà ospitato al Marina del Nettuno, Lega navale italiana sezione di Messina, Enoteca provinciale S.Placido Calonerò, il borgo marinaro di Torre Faro e il multisala Apollo. Il programma completo delle serate e di tutti gli eventi in programma verrà illustrato sabato mattina, alla sala Fellini del residence Cineapollo di Messina.

