A Messina la Festa di San Martino tra vini, castagne e musica folk

Spettacoli folcloristici, vino novello doc, caldarroste fumanti e l'immancabile "pane alla disgraziata", ancora una volta hanno consacrato il successo della festa di San Martino ai Colli San Rizzo. Lo scenario perfetto a 460 metri sopra il livello del mare, per l'evento "San Martinu castagni e vinu" organizzato dallo staff del ritrovo "Don Minico", gestito da Paolo e Domenico Mazza, rispettivamente padre e figlio. Un marchio di qualità per eventi unici che riescono ad attirare il pubblico delle grandi occasioni.

La giornata del vino è stata animata dall'esibizione del gruppo dei canterini e danzerini siciliani "I Cariddi" che hanno eseguito canti e balli tradizionali, contagiando con la loro euforia il pubblico, filastrocche e poesie a tema.

"La festa di San Martino sui colli - ha commentato la famiglia Mazza - è ormai un rito che non può mancare, al quale i messinesi si sono particolarmente affezionati". Tradizioni enogastronomiche che Don Minico, il re del pane alla disgraziata, continua a far conoscere anche fuori dal territorio. Le celebri pagnotte imbottite con ingredienti tipici realizzati sul posto, in questo fine settimana, si preparano a sbarcare a Bologna.

