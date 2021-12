Sui Nebrodi la migliore porchetta d'Italia, premio al produttore: "Ora una valanga di richieste"

Una tradizione che ha radici lontane, nell’entroterra siciliano e che rispecchia a pieno il modello del made in Italy. La miglior porchetta d’Italia è siciliana, prodotta dalla famiglia Oriti, proprietaria di una trattoria a Caronia, nel Messinese. Il premio, come "Top Italian food per la porchetta di suino nero’’ è arrivato a Roma lo scorso 13 dicembre da ‘’Gambero Rosso’’.

‘’Da quel momento tantissima attenzione, sia da parte dei clienti che dalla stampa. In 10 giorni - spiega Giuseppe Oriti - tantissimi clienti, anche da tutta Italia, hanno iniziato a farci richieste. Stiamo perfezionando gli accordi con i distributori, la nostra porchetta verrà inserita in tutte le pizzerie di Gambero Rosso, sarà presente in ogni menù. C’è stato un vero e proprio assalto. Abbiamo già preso altri premi in passato. Siamo stati miglior street food nel 2017, ma con questo premio di Gambero rosso ci sentiamo sicuramente molto più attenzionati, dalla clientela e dalla stampa’’.

La passione e la dedizione di questa famiglia però si scontra con problemi logistici e strutturali che permangono ancora oggi in Sicilia.

Giuseppe Oriti

‘’Nella nostra terra permane il problema dell’asporto; noi qui in uno o due giorni non riusciamo a fare arrivare il prodotto in sicurezza in alcune parti della penisola. La nostra strategia sarà quella di trovare dei punti di riferimento in ogni città. Ad esempio a Palermo vorremmo avere un punto di riferimento da indicare ai nostri clienti. Un punto di riferimento che possa essere ad esempio una salumeria pregiata, di nicchia.’’

Ciò che fa la differenza - spiega Giuseppe - con le altre porchetterie italiane è la cura del dettaglio e la lenta lavorazione che avviene con il maialino. Oltre che, chiaramente, la qualità della carne dei Nebrodi, unica nel suo sapore e nella sua essenzialità: ‘’La carne di suino nero dei Nebrodi è una carne particolare. In Italia, eccezion fatta per qualche nicchia, nessuno è più allevatore. Noi siamo allevatori, mettiamo la massima attenzione nella produzione delle carni. Molte porchetterie italiane comprano ormai la carne all’estero. Così molte volte la carne è stopposa e con poco sapore. La nostra è una passione, non è un lavoro". E aggiunge: "Questo premio che abbiamo ricevuto non è solo un premio al prodotto, ma anche al made in Italy. Noi siamo stati premiati da Gambero Rosso come ambasciatori del made in Italy. II maialino nasce, cresce e viene macellato qui sui Nebrodi. Tutti processi svolti dalla nostra famiglia’’

Una famiglia che alleva maialini di suino nero da ormai tantissimi anni. ‘’Non utilizziamo mai conservanti o prodotti chimici. Tutti i prodotti e gli aromi sono prodotti da noi: timo, scorze d’arancia, rosmarino, cannella…’’. Il bello viene adesso. La famiglia Oriti ha diversi e preziosi progetti per il futuro. Un futuro in cui la porchetta - spiega Giuseppe - deve essere un salume di qualità, pregiato. E come tale deve essere curato e trattato. ‘’Il nostro obiettivo nel futuro è quello di riuscire a trovare il giusto valore delle carni di suino nero. Il nostro valorizzare la porchetta affinché non venga più identificata come un salume di serie B. Tanti chef stellati hanno apprezzato questo lavoro e questo risultato".

