Birra Messina alla Milano Design week con il Bar Meravigghia

Birra Messina sarà presente alla Milano Design week, il 21 e il 22 aprile, nella splendida cornice dei Chiostri di Sant’Eustorgio (Corso di Porta Ticinese 95) con il Bar Meravigghia. Uno spazio aperto, nel cuore di Milano, in cui consumatori saranno circondati dall'inaspettata ricchezza di installazioni uniche e potranno vivere esperienze autentiche che non smettono mai di sorprendere.

Il Bar Meravigghia nasce con l’obiettivo di omaggiare l’isola che ha dato i natali a Birra Messina e ha l’ambizioso obiettivo di far riscoprire il significato della “meraviglia”, intesa come viaggio esperienziale tra arte, cultura, gusto e tradizione, ai suoi visitatori. I chiostri che ospitano il bar sono impreziositi da installazioni iconiche tra le quali è possibile poter gustare il tradizionale cibo siciliano sorseggiando Birra Messina Cristalli di Sale.

Nella due giorni milanese, tra le 17.30 e le 23, il Bar Meravigghia aprirà le porte e darà vita ad una serata di autentica ricchezza Siciliana, impreziosita da ospiti d’eccezione come Colapesce Dimartino (21 e 22 aprile attorno alle 19.30) e Marco De Vincenzo (22 aprile), che racconteranno gli incontri e le esperienze che hanno arricchito la loro vita e l’hanno resa di ispirazione per tutti noi.

In entrambi i giorni, inoltre, si potrà prendere parte alla decorazione delle piastrelle che andranno a comporre il “mosaico di meraviglie”, guidati dalle sapienti mani di Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, i due artisti siciliani che hanno disegnato per Birra Messina i nuovi bicchieri in edizione limitata che verranno presentati in anteprima proprio nel corso dell’iniziativa.

Infine, ad arricchire l’atmosfera delle due giornate con sonorità suggestive, tra note di jazz manouche e folk, ci sarà la musica dei Four On Six e della Band Folk Giampiero Amato and Sicilian Family.

L’iniziativa è gratuita ed è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti. Chi vorrà gustare un aperitivo al gusto di Sicilia, con Birra Messina Cristalli di Sale, potrà registrarsi sul sito https://barmeravigghia.birramessina.it/

