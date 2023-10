Taormina Gourmet compie dieci anni: per tre giorni protagoniste le eccellenze del vino e del cibo

Al via da domani (28 ottobre) la decima edizione di Taormina Gourmet, evento ideato e organizzato da Cronache di Gusto, che andrà avanti fino a lunedì 30 ottobre all’hotel Villa Diodoro di Taormina.

Protagonisti grandi ospiti, talk show e cerimonie di premiazione, banco d’assaggio, masterclass condotte da giornalisti di fama nazionale e internazionale, cooking show chef e pizza. E poi quest’anno una nuova iniziativa, una doppia premiazione: al Migliore Maître e al Migliore Sommelier. Il riconoscimento avrà una cadenza annuale. La scelta fatta dai giornalisti ed esperti della redazione di Cronache di Gusto riguarderà quei professionisti al lavoro presso ristoranti o strutture ricettive del Sud Italia. Un modo per dare un riconoscimento e un po’ di visibilità a due categorie fondamentali per il mondo dell’ospitalità e per il comparto del food & beverage.

“Quelle del maître e del sommelier – sottolinea Fabrizio Carrera, direttore del giornale online Cronache di Gusto e organizzatore di Taormina Gourmet - sono figure che meritano rispetto al pari di altre categorie che prestano la propria professionalità nello stesso mondo della ristorazione. E i premi sono solo un punto di partenza per migliorare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità”. La cerimonia è prevista per lunedì 30 ottobre alle 15, prima dell’inizio della presentazione della Guida ai Vini dell’Etna 2024 con la premiazione dei 33 vini Imperdibili.

Tre giorni tutti da scoprire con tanti appuntamenti. A partire da sabato 28, alle 15, la premiazione dei 69 vini vincitori di Sud Top Wine, alla presenza degli assessori regionali all’Agricoltura del Sud Italia. Alle 19 il grande racconto dei vini premiati a Sud Top Wine attraverso una masterclass con 12 etichette che prenderanno parte a un’attività di promozione negli Stati Uniti, grazie ad una partnership con l’agenzia di pubbliche relazioni di New York Colangelo e il coinvolgimento di un nutrito gruppo di giornalisti europei. A condurre (in lingua inglese) saranno Federico Latteri e Claudia Stern, due dei giurati del concorso organizzato nei mesi scorsi e giunto alla quinta edizione e in cui sono stati assaggiati e valutati oltre 700 vini provenienti da sei regioni d’Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Sempre sabato, alle 17, Taormina Gourmet ospiterà Oscar Farinetti fondatore di Eataly e produttore di vini in più parti d’Italia. Farinetti dialogherà con i giovani imprenditori e presenterà il suo recente libro intitolato “10 mosse per affrontare il futuro” rivolto proprio agli under 30. Un talk show, dunque, dedicato alla generazione Z impegnata nel mondo agroalimentare.

E ancora sabato, alle 19, un talk show dal titolo “Come comunicare bene il buon cibo e il buon vino”, una comunicazione efficace è sempre più determinante per gli assetti del comparto agroalimentare e del mondo dell’ospitalità e della ristorazione. Interverranno Stevie Kim, managing directory di Vinitaly International Academy e soprattutto animatrice di Italian Wine Podcast, un format di successo che racconta il vino italiano; Gianfranco Marrone, ordinario di semiologia presso l’università di Palermo e autore di numerosi saggi sul cibo; Filippo Polidori, food guru, esperto di comunicazione e titolare dell’agenzia Polidori and Partners e Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera. A moderare l’incontro il giornalista Mario Barresi.

Inoltre cooking show d’eccezione, fra tutti uno inconsueto, quello che domenica 29, alle 17, vedrà il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, esibirsi sul palco insieme allo chef Fabio Potenzano, noto al pubblico per la partecipazione a svariati programmi televisivi in Rai. Insieme prepareranno “Azzurro croccante”, piatto dello chef Potenzano che valorizza il pesce di stagione locale.

Non mancherà anche quest’anno il banco d’assaggio con oltre 50 cantine top da tutta Italia e più di 150 vini frutto di una selezione di Cronache di Gusto e dei giornalisti presenti a Taormina. Al banco d’assaggio possono accreditarsi gli addetti ai lavori del settore Ho.Re.Ca. seguendo il link con l’apposita procedura sul sito www.taorminagourmet.it.

Spazio sarà dedicato anche alla pesca con esibizioni, dibattiti e il coinvolgimento dei protagonisti della filiera dell’economia blu, attraverso Fish Academy, un sodalizio consolidato.