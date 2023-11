Lipari in festa per il ritorno della sagra del vino e del pane

A Lipari si fa festa per il ritorno della sagra del vino e del pane, che va avanti da oltre 30 anni nella borgata residenziale di Pianoconte. E nella prima giornata la piazzetta di Santa Croce davanti alla chiesa si è riempita di isolani, villeggianti e anche turisti stranieri, per assaggiare i prodotti tipici con un buon piatto di maccheroni, di bicchiere di vino, tanta musica e balli e fino a tarda notte. Stasera, 19 novembre, nella stessa piazza si potrà anche gustare la salsiccia preparata alla brace.

La manifestazione popolare è organizzata dall’associazione Terme di San Calogero (da anni si batte pure per la riapertura dello stabilimento chiuso da oltre 50 anni), guidata da Angelo Biviano.

«Quella di quest’anno – dice Biviano - è l'edizione numero 36. Considerata la vasta fama che anno dopo anno è riuscita ad ottenere, anche per la sua storia, per gli scenari turistici e culturali del nostro territorio, e per il lavoro di tutti, le è stato riconosciuto dall'assessorato al Turismo della Regione Siciliana un contributo oneroso, segno tangibile che chi semina bene raccoglie i frutti».

Nel contesto della festa è stato anche organizzato un dibattito sul grano duro alla presenza di esperti. Sull’isola sono sempre più numerosi gli abitanti che si dedicano alla coltivazione della terra. Ed il grano duro sta avendo un vero e proprio successo.

