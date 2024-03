A Palermo cena stellata per presentare il nuovo chef del ristorante Il Cappero del Therasia di Vulcano

«Territorio, gusto, purezza» sono le linee guida della cucina stellata del locale eoliano, che si traduce nell'uso di prodotti dell'isola da cui viene tirata fuori la massima espressione: «Niente formuline che vadano in contrasto con quella che è la materia prima - ha sottolineato Pagnotto -, di cui vogliamo avere un grande rispetto». Un'altra caratteristica è la purezza del gusto, con l'utilizzo di un solo ingrediente per piatto, con al massimo un paio di elementi di accompagnamento.

Pagnotto, 24 anni, è originario di Potenza ma vive in Sicilia da qualche anno, prende il posto di Giuseppe Biuso lo chef che, al termine della scorsa stagione e dopo otto anni a Vulcano, ha lasciato il Therasia. Dopo aver affiancato per quattro anni Davide Guidara, alla guida dell’altro ristorante stellato del resort di Vulcano, Tenerumi, e dopo aver lavorato nelle cucine del Noma in Danimarca o dell’Azurmendi in Spagna, adesso Pagnotto prende in mano le redini di una cucina tutta sua.

A cena, fra gli altri piatti proposti: alici marinate, con maionese al garum, insalatina di alghe, pinoli tostati; polpo e finocchietto; l'interessantissimo gallina e uovo: bottone di genovese di gallina, tuorlo d'uovo affumicato, burro nocciola alla salvia. Due i dessert proposti dal pastry chef Giancluca Colucci una alle mele, l'altro al pompelmo, a base unicamente dell'agrume, declinato in 6 diverse consistenze (dalla spuma, alla gelatina, alla polvere).