Turismo enogastronomico per lo sviluppo della Sicilia: l'esperienza di Etneb

Etneb, il progetto finanziato dal Ministero del Turismo ed organizzato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, si è rivelato un successo, «reso possibile - ha dichiarato stamattina (16 novembre) l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, all’interno del talk Turismo enogastronomico: suggestioni ed esperienze di viaggio tenutosi al Salone del Gusto presso il Castello Gallego di Sant’Agata di Militello - dal coinvolgimento dei territori, che hanno risposto con entusiasmo all’idea progettuale. Un’idea che sono certa si allargherà ad altri territori con l’obiettivo, sempre più convinto, di profilare un’offerta turistica il più possibile completa all’interno del territorio della nostra Regione».

Amata ha chiesto ai presenti di «continuare a collaborare per creare e promuovere nuovi pacchetti esperienziali. Non fermiamoci qui: il progetto non si conclude, ma si evolve. Stiamo lavorando intensamente ad una piattaforma, presto operativa, dove raccoglieremo tutto ciò che è stato realizzato in queste settimane. L’autenticità della Sicilia, che affascina i visitatori per 365 giorni l’anno, deve diventare il nostro punto di forza. Collaboreremo con tutti coloro che hanno già partecipato per trasformare itinerari che un tempo erano frammentati in un’offerta integrata e coerente. La sinergia tra l’Etna, i Nebrodi e altri itinerari esperienziali è un esempio di ciò che possiamo ottenere unendo le forze». Secondo l'assessore regionale, «dobbiamo credere nelle nostre potenzialità, valorizzare la nostra sicilianità e lavorare insieme per trattenere qui i nostri giovani. La politica ha l’obbligo di non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di affrontarle con determinazione. Solo così possiamo superarle, consapevoli che insieme ce la possiamo fare. Dobbiamo inoltre migliorare - ha sottolineato l’assessore - la nostra capacità ricettiva: con i 135 milioni di euro disponibili dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), abbiamo l’opportunità di potenziare e modernizzare le strutture ricettive. Impegniamoci a utilizzare queste risorse in modo strategico ed efficace, per rendere la Sicilia una destinazione sempre più accogliente e competitiva».