Maltempo, perturbazione in arrivo. La Protezione civile: «Allerta gialla in una parte della Sicilia»

Un nuovo impulso perturbato, in arrivo nella notte dalle Baleari verso le regioni tirreniche centro-meridionali del nostro Paese, porterà precipitazioni sparse che, dal mattino di domani, 14 dicembre, si accentueranno, assumendo anche carattere temporalesco, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori costieri. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla mattina di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani allerta arancione sulle zone tirreniche centro-settentrionali della Calabria, e allerta gialla sui restanti settori della Calabria, su Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Lazio, su parte di Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna e Sicilia. In particolare, viene indicata con il colore giallo (vedi mappa) una piccola porzione della Sicilia nord-orientale, che si trova nelle province di Messina e Catania.

© Riproduzione riservata