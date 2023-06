Miss Italia, a Mirto vince la messinese Raffaella: con lei, altre cinque alle finali regionali

Una ragazza di Messina ha vinto la tappa di Mirto di Miss Italia, che si è svolta al Museo del costume e della moda di Sicilia. Si chiama Raffaella Melita, ha 21 anni e ha conquistato la fascia più ambita della serata, quella di Miss Mirto. La vittoria le consente l'accesso alle finali regionali. Raffaella è una giocatrice di pallacanestro e, causa un recente infortunio, ha partecipato alla prova con un tutore al ginocchio della gamba destra. La giuria, naturalmente, l'ha premiata lo stesso come la più bella della prima prova di quest'anno in provincia di Messina.

Con lei si qualificano per la fase successiva del concorso altre cinque ragazze. Il secondo posto e la fascia di Miss Rocchetta Bellezza sono andati alla diciannovenne Chiara Costantino, anche lei di Messina. Terza, con il titolo di Miss Framesi, una ragazza di Modica, Chiara Valentini, che ha 25 anni. Nelle tre posizioni successive, che valgono tutte quante l'accesso alle finali regionali, la palermitana Adriana Salemi, di 20 anni, la diciassettenne Martina Nobile (che compirà 18 anni nel corso delle svolgimento del concorso), di Barcellona Pozzo di Gotto, e infine un'altra giovanissima di Palermo, la diciottenne Noelia Campanella.

Nella sede del museo, Palazzo Cupane, hanno presentato la serata Antonello Consiglio, direttore artistico di Miss Italia in Sicilia, e Giada Rumè, la Miss Sicilia 2021, di Palma di Montechiaro. Organizzatrice dell'evento Anna Salanitro, sotto l'attenta regia dell'esclusivista per la Sicilia di Miss Italia, Salvo Consiglio, e con il patrocinio dei Comuni di Mirto, Capri Leone e Frazzanò. Ricco il parterre di miss siciliane degli anni precedenti e di ragazze che già si sono qualificate per le finali regionali.

Adesso Miss Italia si prepara a sbarcare nelle altre province dell'isola, dopo la prima tappa di Palermo vinta dalla termitana Marta Mascari. Le prossime prove sono in programma il 29 giugno a Lido Valderice e l’8 luglio all’ippodromo di Siracusa. Annunciata anche la prima delle finale regionali, alle Eolie: si terrà infatti il 22 luglio nell'anfiteatro del Castello di Lipari. La sera prima, sempre a Lipari, ma in un locale alla moda, è in programma invece una tappa di selezione interprovinciale. Per l'arcipelago eoliano una finale regionale di Miss Italia è una novità assoluta, come annuncia con orgoglio il patron Salvo Consiglio. La serata del 22 luglio assegnerà il titolo di Miss Eolie. La finalissima regionale è in programma il 24 agosto a Noto. La finale nazionale l'8 settembre e, salvo sorprese, verrà trasmessa in tv dalla Rai.