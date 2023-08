La passerella e giurisprudenza, la vita di Arianna: da Messina in corsa per Miss Italia

Aveva già calcato la passerella di Miss Italia nel 2021, a soli 17 anni, conquistando l’accesso alle prefinali nazionali. Due anni dopo, la messinese Arianna Di Bartolo si rimette in gioco e conquista la fascia di Miss Isola del Sole nella prova del 22 agosto al Lido San Lorenzo, in una delle prove regionali organizzate dall'esclusivista di Miss Italia per la Sicilia, Salvo Consiglio.

Suo (nuovamente) l’accesso alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più prestigioso dello Stivale. Diciannove anni e due grandi occhi scuri, Arianna studia giurisprudenza e sogna di diventare avvocato, sulle orme di zio Ciro. «È un sogno che ho sin da bambina - spiega - forse perché molti miei zii sono avvocati. Mi piace molto quello che studio e penso che amare ciò che si fa sia la chiave per capire se si è nel posto giusto».

Non le dispiacerebbe, però, percorrere una carriera nel mondo dello spettacolo: «La moda mi ha sempre affascinata - ammette, e confida: - il mio sogno nel cassetto è diventare giornalista, o presentatrice tv».

La giusta dose di ansia combinata ad una precisione attenta e maniacale, per Arianna Miss Italia è «molto più che una semplice passerella o un concorso di bellezza». «Miss Italia mi ha insegnato a relazionarmi con le persone in modo diverso - spiega - l’ambiente del backstage è molto bello e positivo. Ho stretto legami sinceri anche con ragazze che teoricamente sarebbero dovute essere in competizione con me».

Un metro e 72 di determinazione, ricorda quando nel 2021 era la mascotte della manifestazione e non credeva neanche di riuscire a partecipare alla serata, però aveva deciso di presentarsi lo stesso: «Eravamo ad Acquedolci - racconta - io ero sicura di non rientrare ma ci andai comunque, prima di iniziare il presentatore mi disse che potevo gareggiare nonostante la minore età perché avrei fatto gli anni entro ottobre».

Un’adolescenza da sportiva, tra ginnastica artistica e pallavolo, la miss messinese sarà costretta a mollare l’agonismo a causa di un brutto infortunio al crociato. Grazie a Miss Italia, conoscerà il mondo della moda e inizierà la sua carriera da modella. «In realtà non amo le foto o meglio - ammette -, non amavo essere fotografata, ma grazie a shooting ed esperienze lavorative ho cambiato idea».

Un maltese e un bulldog francese, ha un debole per gli animali «i cani in particolare», ci tiene a precisare. Il tempo libero le piace dedicarlo alle persone che ama: mamma Felicia e Marco, il suo ragazzo. «Mia mamma è la donna più bella del mondo - spiega Arianna - è una costante in questo concorso come nella vita: mi ha sempre spronata e stimolata».

Poi c’è Marco, in arte Marquisslove, una storia che dura da più di tre anni fatta di sogni e supporto reciproco. «Lui sta cercando di affermarsi con il suo progetto nel mondo della musica - racconta -, io in quello della moda, sono passioni e sogni difficili, ci siamo sempre l’uno per l’altro. Abbiamo girato tutta la Sicilia insieme io lui e mamma».

Per le prefinali la formazione sarà la stessa. Perché «squadra che vince non si cambia».