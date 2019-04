Barcellona, il consigliere Imbesi torna in libertà

Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Nunzio Daniele Buzzanca, ha disposto la scarcerazione del consigliere comunale Salvatore Imbesi, 58enne imprenditore agrumicolo, coinvolto nello scorso febbraio nell'operazione “Succhi d'Oro” condotta dalla Guardia di Finanza di Messina.

A Imbesi, difeso dagli avvocati Nino Presti e Giuseppe Pannuccio, il giudice ha concesso l'attenuazione della misura cautelare in carcere, sostituendola con quella meno afflittiva del divieto di dimora in tutto il territorio di Sicilia e Calabria, dove non potrà fare ritorno senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

Il giudice ha invece autorizzato fin da subito Salvatore Imbesi a presenziare, libero e senza scorta, all'udienza del prossimo 8 maggio. Al centro dell'inchiesta la gestione della società di trasformazione agrumicola Agrumi - Gel srl di via Centineo. Condotto anche un sequestro preventivo per dieci milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a tre indagati. I reati ipotizzati sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE