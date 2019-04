Comune di Messina: smaltimento di rifiuti, servizio da privatizzare

Nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti differenziati. La giunta municipale, presieduta dal sindaco Cateno De Luca secondo la deliberazione di Consiglio comunale n. 3/C del 2 gennaio 2016, ha esitato la proposta di deliberazione n. 277 relativa all'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Il documento ha lo scopo di assicurare alla cittadinanza servizi che rispondano all'esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa salvaguardando le condizioni igienico sanitarie e ambientali della comunità e favorendo il risparmio di materie prime e di fonti energetiche; di informare i cittadini sull'importanza di una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, ha l'obiettivo di considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione; e di prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata. Intanto si torna a parlare di privatizzare la gestione dei rifiuti. A dirlo il sindaco Cateno De Luca che in un annuncio ha segnalato che senza intoppi la raccolta dell'immondizia sarà curata non dal Comune.

