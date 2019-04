Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa martedì prossimo a Milazzo

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarà in Sicilia martedi prossimo, 23 aprile, a Milazzo. Un luogo scelto perché simbolo di numerose criticità ma anche di diverse azioni politiche promosse in campo ambientale dai portavoce regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle e seguite dal ministero dell’Ambiente.

A Milazzo il ministero ha ripreso l’iter dell’Area marina protetta “Capo Milazzo”, con l’emanazione dei decreti attuativi e del regolamento che segnerà la concreta istituzione del sito naturalistico.

Nel comprensorio milazzese, grazie anche alle battaglie del sottosegretario Alessio Villarosa, è stato definitivamente bloccato il progetto dell’inceneritore della Valle del Mela, che avrebbe ulteriormente compromesso un territorio già devastato dall’inquinamento. Ancora, il ministero dell’Ambiente si è costituito parte civile in uno dei procedimenti che vede la Raffineria di Milazzo davanti ai giudici per reati ambientali.

Su questi temi verterà l’incontro al quale parteciperà il ministro Costa e che si svolgerà nel Castello di Milazzo, alle 15.

Saranno inoltre presentati il disegno di legge SalvaMare, approvato dal Consiglio dei Ministri, che consente ai pescatori di raccogliere la plastica in mare per conferirla nei porti e la campagna nazionale e regionale “plastic-free” per ridurre l’uso della plastica nei luoghi pubblici. Iniziative messe in risalto da una spettacolare scenografia nella sala dell’incontro: lo scheletro di un capodoglio lungo 15 metri, morto impigliato nelle reti illegali dei pescatori dopo aver ingerito chili di plastica.

