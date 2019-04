Province, anche il sindacato Csa aderisce alla protesta

“Il sindacato Csa – Fiadel di Messina con la segreteria regionale Sicilia aderiscono e partecipano alla manifestazione che si terrà domani a Messina annunciata dal sindaco Cateno De Luca”, lo dichiara il segretario Giuseppe Badagliacca.

“Non si riesce a intravedere la luce in fondo al tunnel in cui sono finite le ex Province regionali siciliane e dentro il quale si stanno perdendo milioni di euro di progetti ed il futuro di centinaia di lavoratori sia di ruolo che precari. – aggiunge Badagliacca - Come sindacato Csa abbiamo da sempre, spesso in solitudine, seguito la vertenza dal nascere, promuovendo manifestazioni e cercando di attirare l’attenzione della politica nazionale e regionale al fine di evitare quello che di fatto è accaduto. Bisogna assumere una posizione forte che crei la sinergia tra governo nazionale e regionale per evitare che a continuare a pagarne siano i lavoratori e la mancanza di servizi di manutenzione nelle scuole, strade e in quello che è di competenza delle ex province, proprio per questo auspichiamo anche la partecipazione delle scuole”.

© Riproduzione riservata