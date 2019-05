Ex province, De Luca: "I 150 milioni proposti non bastano neanche per 2019"

"I 150 milioni proposti dall'inedita coppia Armao-Villarosa non bastano neanche per il 2019 e per la copertura dei deficit degli anni precedenti. Si tratta di briciole che non bastano a risolvere la situazione." Lo afferma il sindaco della città metropolitana di Messina Cateno De Luca commentando l'intesa tra governo nazionale e regionale sulle risorse alle ex province.

"Il sentiero - aggiunge - è quello che noi avevamo individuato di utilizzo dei fondi Fsc ma mi pare evidente che questo percorso abbia evidenti limiti. I bilanci degli enti locali sono triennali e la realizzazione di molti interventi infrastrutturali si articola in almeno tre anni quindi la soluzione proposta non consente di avviare le gare di appalto per mettere in sicurezza strade, ponti, scuole e tante opere strategiche per lo sviluppo del territorio".

"Ci siamo stancati di essere tenuti al guinzaglio con soluzioni di breve periodo. La marcia del 15 maggio a Palermo - conclude - si farà perché non c'è una soluzione definitiva del problema".

