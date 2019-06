Ex province, a Messina nuova protesta del sindaco De Luca: si barrica dentro Palazzo dei Leoni

Il sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, chiude Palazzo dei Leoni, sede della ex Provincia, e si barrica all’interno.

La decisione, che arriva dopo una serie di proteste, è determinata «dall’insufficienza dei fondi destinati alle ex Province siciliane», insufficienti «a salvare i nove enti di area vasta dell’isola» ormai al default. Ciò emerge, spiega, «dalla discussione, in atto in queste ore in Commissione Bilancio della Camera, dove è stata prevista la somma di 140 milioni su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane».

Alle ore 11.30 De Luca ha convocato una conferenza stampa presso la presidenza della Città metropolitana.

© Riproduzione riservata