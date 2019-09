De Luca in maschera come nella "Casa di Carta": "Travestito per valorizzare Messina"

Ha fatto discutere il travestimento del sindaco di Messina, Cateno De Luca, in tuta rossa e con la maschera di Salvador Dalì, come i protagonisti della serie tv spagnola "La Casa di Carta" durante il controllo di un cantiere nella villa pubblica Quasimodo.

"Era solo un gioco", ha precisato il primo cittadino oggi, in diretta a "I fatti vostri", la trasmissione di Raidue condotta da Giancarlo Magalli. "L'ho fatto - ha spiegato - per la la promozione dell’immagine della città di Messina e un gesto di cortesia nei confronti di quattro giovani musicisti messinesi che hanno girato un video in costume vestiti come i protagonisti della serie tv spagnola per attirare l’attenzione".

De Luca ha prestato il suo volto al video musicale, dal titolo "Messina Hora cero" (Messina ora zero) realizzato dal gruppo "Lucky Strike Quartet" secondo lo stile della famosa serie tv.

Il sindaco poi aveva fatto un post su facebook mentre ancora travestito controllava il cantiere di villa Quasimodo scatenando le critiche dei suoi avversari politici che però non sapevano che si era mascherato per girare il video musicale e solo dopo era andato a controllare il cantiere

