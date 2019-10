Messina, al via la messa in sicurezza del torrente Cataratti-Bisconte

È stata firmata questa mattina la consegna dei lavori all’azienda di Maletto che dovrà occuparsi della messa in sicurezza di 2 km di torrente Cataratti Bisconte nel cuore della città di Messina.

Presente alla cerimonia anche il presidente della regione Nello Musumeci. Con lui il sindaco di Messina Cateno De Luca e il direttore della struttura commissariale per l’emergenza idrogeologica Maurizio Croce.

Saranno necessari 18 mesi per completare i lavori.“Chiedo scusa anche per quello che non è stato fatto dai miei predecessori” ha detto il governatore Musumeci . “Ci sono voluti trent’anni ma finalmente i lavori possono partire”.

