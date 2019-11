Costa a San Filippo del Mela: "Stiamo risanando il territorio"

«La tutela dell’ambiente qui, come in altri posti d’Italia, sta diventando realtà. Stiamo facendo le bonifiche delle discariche per uscire anche dalle infrazioni europee. Dobbiamo vincere la battaglia in tutta Italia, per far passare il messaggio che se si vuole si può risanare il territorio». A dirlo il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, durante un incontro oggi pomeriggio a San Filippo del Mela, nel Messinese, dopo aver visitato la discarica del comune che è stata tra quelle bonificate nel territorio italiano.

«Rivendichiamo con orgoglio ciò che è stato fatto in questo territorio - prosegue il ministro - come il blocco dell’inceneritore, l’area protetta di Milazzo e la riapertura della procedura dell’Aia per i siti industriali del territorio. I sindaci della Valle del Mela mi hanno scritto e io sono venuto qui perché mi sono reso conto che è un territorio problematico. A gennaio presenteremo una norma al collegato ambientale in aula, mi piacerebbe immaginare che il sindaco di San Filippo del Mela e tutti gli altri della Valle del Mela facessero arrivare già prima della conferenza di servizi i dati sull'impatto sanitario del territorio per l’inquinamento, in modo che noi possiamo lavorarci. Non dobbiamo aspettare i morti, ma bisogna agire prima».

Domani il ministro Costa sottoscriverà con il governatore Nello Musumeci l’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria in Sicilia. Quattro milioni di euro per favorire iniziative che possano contrastare l’inquinamento da traffico urbano nelle città di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. L'accordo verrà sottoscritto alle 10, al PalaRegione di Catania. Sarà presente anche Toto Cordaro, assessore regionale del Territorio e dell’ambiente, i cui uffici hanno elaborato un programma di mobilità sostenibile "casa-lavoro/scuola" destinato ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche dell’Isola e che favorirà l’utilizzo di mezzi elettrici o ibridi.

