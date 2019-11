Messina, il sindaco: "Percepiti dai dirigenti 800mila euro non dovuti"

«I dirigenti del Comune di Messina hanno percepito 800 mila euro in più del dovuto negli anni dal 2010 al 2019. Un danno erariale enorme perchè l'indennità di risultato non poteva essere erogata, ma anche l'indennità di posizione è stata calcolata in modo sbagliato». A dirlo in una nota il sindaco Cateno De Luca, che lo ha scopert leggendo i bilanci.

«È ovvio - spiega - che adesso darò mandato agli uffici a recuperare tali somme. Negli uffici comunali da ora si lavora e quindi adesso prepareremo la delibera e poi pretendo il parere tecnico e contabile. Se qualche dirigente si rifiuterà,

risponderà di omissione. Qua c'era un danno erariale enorme; noi lo abbiamo ridotto ma vi assicuro, ciò che è stato indebitamente percepito sarà restituito fino al centesimo». (ANSA).

