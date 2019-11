Pd, si dimette il segretario provinciale di Messina: andò alla Leopolda

Il segretario provinciale del Pd di Messina, Paolo Starvaggi, si è dimesso dopo le polemiche seguite alla sua presenza alla Leopolda, l’ottobre scorso, per la convention di Italia Viva. Starvaggi ha sempre detto che si è trovato lì solo per pochi minuti e che era a Firenze per altri motivi.

«Dopo l’attacco mediatico strumentale e ingiusto messo a segno contro la mia persona - scrive in una lettera al segretario nazionale e al vicesegretario di Messina del Pd - ed estremamente dannoso per il partito, non ha avuto l’esito sperato la mia nota a Zingaretti, alla Commissione nazionale di garanzia ed al Commissario regionale. Auspicavo un intervento della segreteria nazionale per 'consentire il superamento delle contrapposizioni e delle eccessive tensioni, nell’interesse supremo del partito»

