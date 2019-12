Messina, la giunta approva il bilancio di previsione

La giunta comunale di Messina ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 per un valore complessivo pari a 830 milioni di euro. «Sono trascorsi 16 mesi dall’inizio dell’esperienza alla guida di questa città. Non ci siamo risparmiati per chiudere i conti con il passato e voltare pagina. Abbiamo lavorato giorno e notte per scardinare logore ma radicate logiche che imprigionavano lo sviluppo della comunità. Il mio auspicio è che il bilancio di previsione possa godere di medesima sorte in Consiglio comunale entro il 31 dicembre prossimo», dice il sindaco Cateno De Luca.

Tante le conferme incluse nel documento, tra queste la dotazione economica (4 mln) per i lavori di manutenzione straordinaria degli alberi; la riduzione a carico del bilancio delle spese per servizi sociali; l’adeguamento al piano industriale di Atm col trasferimento da parte del Comune dagli attuati 19 mln a 24 mln.

Tra le principali novità introdotte, il meccanismo in fase di previsione del Fondo pluriennale vincolato (Fpv), una misura che consentirà di gestire gli accertamenti e gli impegni di spesa legati alle opere pluriennali nel sistema della «competenza» evitandone la gestione in conto residui che spesso ha rallentato la gestione delle attività amministrative.

«Grazie al lavoro di squadra - conclude De Luca - si potranno programmare interventi nei vari settori. Si pensi ai lavori pubblici per la manutenzione straordinaria delle strade, con uno stanziamento di oltre 6 mln. Oppure al campo della viabilità e della mobilità urbana, con oltre 4 mln, in aggiunta all’opera di manutenzione immobiliaria, con fondi per oltre 3 mln».

© Riproduzione riservata