Ponte sullo Stretto, Gelmini: "Con Santelli possibile riparlarne"

«Credo che grazie anche alla vittoria di Jole Santelli in Calabria, quello del ponte sullo Stretto possa essere un tema da riprendere, anche perché è assurdo pagare delle penali per una mancata realizzazione». A dirlo il capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini a Messina dove è venuta per vedere la baraccopoli della città.

«Quella del Ponte - prosegue Gelmini - è sempre stata una battaglia che Berlusconi ha portato avanti. Sono curiosa di incontrare questa associazione favorevole al ponte sullo Stretto che tanto tiene a questa proposta e discuterne con loro per trovare iniziative comune».

