Coronavirus, la protesta dei sindaci messinesi: "Costretti a mascherine e igienizzanti fatti in casa"

Senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale e costretti a realizzarli in casa. Lo lamentano i primi cittadini di 43 comuni messinesi con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Nella nostra veste di responsabili della salute pubblica - scrivono -, non è facile, ogni giorno, attuare le direttive del governo e farle rispettare; sebbene siamo consapevoli che le restrizioni alla libertà personali imposte sono l’unico rimedio per frenare la diffusione del virus".

"In questi giorni, con ogni mezzo e con l’aiuto di molti volontari - proseguono -, abbiamo dovuto realizzare mascherine e comporre igienizzanti, visto che detti dispositivi di protezione da tempo non sono più in commercio. Oltre le prescrizioni, nulla ci è arrivato dal Governo Nazionale".

"Oggi la Protezione Civile ha distribuito ai Comuni un numero esiguo di mascherine che nulla hanno a che vedere con quelle di classe FFP2 e FFP3, ritenute le uniche efficaci. Per questa ragione, non possiamo che manifestare tutto il nostro disappunto e, in segno di civile protesta, le rispediamo al mittente. Ci auguriamo che - concludono -, grazie all’azione e al senso civico di tutti, 'andrà tutto bene' per il nostro Paese che ha risorse sufficienti per superare questo difficile e singolare momento.

A firmare la nota i sindaci di:

Acquedolci - Alvaro Riolo

Alì - Natale Rao

Alì Terme - Carlo Agatino Giaquinta

Capizzi - Leonardo Giuseppe Principato Trosso

Caronia - Antonino D'Onofrio

Carpi Leone - Filippo Borrello

Castel di Lucio - Giuseppe Nobile

Castell’Umberto - Vincenzo Biagio Lionetto Civa

Castelmola - Antonino Orlando Russo

Castroreale - Alessandro Portaro

Condrò - Giuseppe Pietro Catanese

Falcone - Carmelo Paratore

Fiumedinisi - Giovanni Sebastiano De Luca

Forza d’Agrò - Bruno Miliadò

Frazzanò - Gino Di Pane

Gaggi - Giuseppe Cundari

Gallodoro - Filippo Alfio Currenti

Graniti - Paolino Lo Giudice

Librizzi - Renato Di Blasi

Longi - Antonino Fabio

Mazzarà Sant’Andrea - Carmelo Pietrafitta

Nizza di Sicilia - Antonino Pietro Briguglio

Novara di Sicilia - Girolamo Bertolami

Patti - Giuseppe Mauro Aquino

Reitano - Salvatore Villardita

Roccafiorita - Carmelo Concetto Orlando

Roccalumera - Gaetano Argiroffi

San Fratello - Salvatore Sidoti Pinto

San Marco d’Alunzio - Dino Castrovinci

San Pier Niceto - Luigi Pietro Calderone

San Salvatore di Fitalia - Rosario Ventimiglia

San Teodoro - Valentina Costantino

Sant’Agata Militello – Bruno Mancuso

Santa Lucia del Mela - Matteo Sciotto

Santo Stefano di Camastra – Re Francesco

Scaletta Zanclea - Gianfranco Moschella

Spadafora - Tania Venuto

Torrenova – Salvatore Castrovinci

Tripi - Michele Lemmo

Tusa – Luigi Miceli

Ucria - Vincenzo Crisà

Valdina - Antonino Di Stefano

Mandanici – Carmelo Paratore

