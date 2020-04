Consiglio comunale di Lipari, convocata una seduta in aula

Il Consiglio comunale di Lipari torna a riunirsi e non in remoto. Per lunedì prossimo è stata convocata una seduta, che dovrà discutere la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2020-2022 e la ricaduta socio economica e sanitaria dell’emergenza Covid-19 sul territorio eoliano.

L’accesso all’aula e la disposizione dei 16 consiglieri, dei 6 componenti della giunta, del segretario comunale e di due funzionari avverrà in presenza della polizia municipale che farà osservare le norme di sicurezza. La riunione

dovrebbe svolgersi a porte chiuse e con una diretta streaming. Sedute consiliari si sono tenute in diversi Comuni italiani, ma in videoconferenza.

Quella di Lipari potrebbe essere il primo caso di riunione di un consiglio comunale secondo i criteri pre- emergenza, anche se con il controllo della polizia municipale.

