Coronavirus, Galluzzo: "A Barcellona riattivare la Terapia Intensiva"

La Terapia Intensiva del Covid-Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto «deve essere riattivata nel più breve tempo possibile». Lo afferma Pino Galluzzo, componente della Commissione Sanità dell’Ars, commentando lo stop momentaneo di queste ore causato dalla carenza di anestesisti-rianimatori.

«Si tratta di un presidio sanitario fondamentale nella lotta al Coronavirus, che fin qui ha assolto bene la propria funzione, pertanto auspico che il coordinatore per l’emergenza Covid-19 nell’area metropolitana, Giuseppe Laganga, e il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, risolvano immediatamente e in sinergia il problema», aggiunge Galluzzo.

Inoltre il deputato regionale di DiventeràBellissima sottolinea: «Massima solidarietà nei confronti degli operatori sanitari in trincea risultati positivi al Coronavirus, non saranno lasciati da soli in questa battaglia».

