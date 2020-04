Stretto di Messina, De Luca a Musumeci: "Aiutiamo i pendolari a evitare lunghe code"

Con una lettera indirizzata al Presidente della Regione, Nello Musumeci, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ringrazia il governatore per aver recepito le misure introdotte dall’Amministrazione comunale per il monitoraggio del flusso dei passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina.

"Francamente Signor Presidente - scrive De Luca - mi sarei aspettato uno sforzo maggiore da parte sua, considerato che le avevo messo a disposizione un evoluto sistema di registrazione on-line ‘sipassaacondizione’ che ha dimostrato di essere efficiente e funzionale, tanto che i controlli alla Rada San Francesco eseguiti in data 8 aprile 2020 - primo ed unico giorno di utilizzo della banca dati medesima - si sono conclusi nel breve volgere di un quarto d’ora”.

“Prendo invece atto – continua il sindaco - che l’orgoglio ha prevalso sulla ragionevolezza, a discapito dell’interesse dei siciliani, ma quanto meno gioisco del fatto che finalmente si stia attuando un sistema che garantirà ai pendolari di affrancarsi dalle attese necessarie per consentire alle Forze dell’Ordine di svolgere i controlli, anche se tali controlli sono meramente formali, consistendo unicamente nella verifica delle autocertificazioni esibite dai passeggeri”.

“A questo chiedo un ulteriore sforzo al Presidente Musumeci – conclude il Sindaco Peloritano. Alleviare i disagi dei pendolari, obbligando le società di navigazione ad istituire dei varchi separati per il transito dei pendolari. Non ha alcun senso, infatti, avere istituito una forma di registrazione se alla stessa non si affianca la realizzazione di una corsia preferenziale per l’accesso all’imbarco e per lo sbarco. In questi primi giorni di attuazione della sua ordinanza, entrata in vigore il 22 aprile 2020, si sono registrati notevoli ritardi sugli orari di partenza dovuti proprio alla verifica di tale registrazione, che come ampiamente prevedibile non è stata ancora completata".

