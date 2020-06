Ponte sullo Stretto, il governo rilancia l'idea: progetto con le risorse del Recovery Fund

Ai piani alti del governo si è tornato a parlare del ponte sullo Stretto. Lo ha fatto anche il premier Giuseppe Conte in diretta nazionale, tre giorni fa, durante la conferenza stampa sulla Fase 3 dell’emergenza Coronavirus, pur indicando «altre priorità per le infrastrutture del Sud, a cominciare dall’Alta velocità», non solo non ha escluso l’idea, ma dopo l’arrivo dei fondi Ue ha promesso di «valutarla, senza pregiudizi».

Ieri, l’eco della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Così, quantomeno nella narrazione della politica italiana, la costruzione del Ponte sullo Stretto sembra riprendere corpo, come già accaduto, ciclicamente, da oltre sessant’anni a oggi.

L'articolo di Andrea D’Orazio nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE