Continua la stretta sulla movida messinese, fino al 14 luglio locali chiusi alle 2

Prorogata di due settimane, l'ordinanza firmata ieri dal vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. L'amministrazione comunale mantiene il pugno fermo sulle regole della movida cittadina per il contrasto all'emergenza Coronavirus.

Stesse regole fino al 14 luglio, quindi. L'ordinanza conferma la chiusura dei locali alle 2 di notte e il divieto di servire alcolici da asporto dopo le 20, orario a partire dal quale è fatto divieto anche di consumare bevande su suolo pubblico, indipendentemente dalla gradazione. Per quanto riguarda il servizio di alcolici al tavolo, il limite orario è quello del'1.30. Dalle 20, inoltre, anche i distributori automatici non possono erogare bevande, come le birre.

