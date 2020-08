Lega, a Messina aderiscono due consiglieri di circoscrizione

Arrivano nella Lega i consiglieri della terza e quarta Municipalità della Città metropolitana di Messina, Nunzio Signorino e Giuseppe Cucinotta. I due consiglieri circoscrizionali hanno sancito la loro adesione dopo aver incontrato il segretario regionale della Lega Stefano Candiani, il vicesegretario Fabio Cantarella e il commissario provinciale Matteo Francilia.

"In tutta la provincia di Messina registriamo sempre maggiore interesse per il progetto politico di Matteo Salvini, credo che in breve tempo la nostra provincia potrà competere per numeri e qualità con altre zone in Italia dove la Lega è radicata da tempo", commenta Francilia.

