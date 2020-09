Emergenza cinghiali a Castel di Lucio, una serie di proposte per la salvaguardia dell'ambiente

Prosegue nel Messinese, in particolare nel territorio di Castel di Lucio, il contrasto contro cinghiali e suini che devastano la coltivazioni e, nella peggiore delle ipotesi, aggrediscono i residenti. Un pericolo che il Comune di Castel di Lucio sta tentando di contrastare con azioni concrete. A tal proposito si è svolto un incontro presso l'aula consiliare alla presenza del sindaco Pippo Nobile e del presidente del consiglio comunale Soccorso Stimolo, durante il quale i cittadini hanno sottoscritto alcune denunce di danni.

Erano presenti anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri e il Comandante del Distaccamento forestale di Tusa, il dott. Francesco Scudieri del servizio veterinario della Asl di Messina, sezione di Mistretta. Il sindaco ha informato la giunta che è stata adottata una delibera concordata con il primo cittadino di San Piero Patti, Salvatore Fiore, ma approvata anche da altri Comuni, che invita la Regione ad assumere un'iniziativa legislativa che disciplini la materia e limiti la presenza di questi animali.

È stato inoltre evidenziato che per limitare la presenza dei suidi occorre un piano di cattura e di controllo sanitario. Per questo motivo tra i presenti è stato incaricato il dottor Giuseppe Iudicello che ha predisposto delle proposte per affrontare la questione e che rappresenteranno la base di discussione con la Regione al fine di trovare una soluzione al problema.

