Ponte sullo Stretto, Siracusano: "Tunnel? Il Governo vuole il Sud schiavo"

"Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, continua con la boutade del tunnel sotto lo Stretto di Messina per collegare la Sicilia con l’Italia e con il resto d’Europa. Il governo vuole inspiegabilmente archiviare il progetto del Ponte - già pronto e vidimato anche a livello internazionale - per assurde logiche ideologiche tutte interne al Movimento 5 Stelle, e così facendo vuole condannare il Sud ad essere perennemente suddito del resto del Paese". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Per ripartire realmente il Mezzogiorno ha bisogno di grandi opere, di investimenti, di lavoro, di opportunità", prosegue la deputata. "L'esecutivo, invece, pretende di congelare ogni possibile occasione di rilancio, avendo evidentemente come stella polare la decrescita tante volte evocata da Beppe Grillo. Il Partito democratico, invece di accodarsi silente a queste idee insensate, dovrebbe almeno questa volta reagire e riportare sulla Terra il premier Conte e i ministri grillini. Basta con le prese in giro, i cittadini del Sud pretendono risposte credibili e serietà", conclude.

© Riproduzione riservata