Moglie di Biden originaria di Messina, De Luca: "Vogliamo ospitarli"

"Spero che ci sia la possibilità di qualche viaggio in Italia da parte del presidente Biden e che venga a Messina: ospiteremo lui e la moglie per far vedere alla first lady le origini della sua famiglia, visitando Gesso e facendole conoscere le tradizioni culturali, culinarie e artistiche della sua terra d’origine". Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo aver saputo che la famiglia di Jill Tracy Jacobs, moglie del neo presidente americano Biden, è originaria del villaggio di Gesso a Messina.

"La vicenda familiare della signora Jacobs - prosegue De Luca - rappresenta il simbolo di quelle storie significative di famiglie umili che sono partite dalla Sicilia e da contesti modesti come quello di Gesso, sono riuscite ad affermarsi e a garantire ai loro figli e nipoti quella tranquillità economica che non avevano in precedenza. È una delle migliaia di famiglie italo americane che nel secolo scorso hanno intrapreso un viaggio della speranza e che poi si sono affermati in America, che ha rappresentato per intere generazioni il sogno delle libertà e dall’affrancamento economico sociale".

© Riproduzione riservata