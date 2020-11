Nebrodi, sindaci in protesta: "Potenziare l'ospedale di Mistretta"

Protesta dei sindaci del distretto socio-sanitario D29 per chiedere alla Regione il potenziamento dell'ospedale di Mistretta per fronteggiare il contenimento dei contagi da coronavirus e la possibilità di trasformare la struttura in Covid-hospital.

Questa mattina i primi cittadini si sono riuniti in un sit-in davanti alla struttura ospedaliera. Erano presenti i sindaci di Castel di Lucio, Pippo Nobile, di Tusa, Luigi Miceli, di Pettineo, Domenico Ruffino, di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, di Motta d’Affermo, Sebastiano Adamo, il vicesindaco di Reitano, Tecla Cupane.

