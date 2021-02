Messina, cambio di vertice all'Amam: si è dimesso il presidente Puccio

Cambio di vertice all'Amam di Messina: si è dimesso il presidente Salvo Puccio. Le dimissioni sono state comunicate durante l'Assemblea dei soci dell'ente che si è tenuta ieri..

Una decisione, quella di Puccio, concordata con il sindaco De Luca e legata a un nuovo incarico che l'ex numero uno di Amam dovrà svolgere: da lunedì 1 febbraio, infatti, avrà una funzione dirigenziale dell'area tecnica, presso la Città Metropolitana di Messina.

Nella stessa riunione è stato nominato vice presidente di Amam Loredana Bonasera che assumerà dunque la funzione ad interim di Presidente, in attesa che venga nominato il nuovo.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente dimissionario ha fatto l'excursus dei risultati del proprio mandato.

“Credo - ha affermato Puccio - di lasciare Amam sulla strada del risanamento finanziario e con ottime prospettive di crescita in termini economici, infrastrutturali, di occupazione e il tutto finalizzato ad offrire un Servizio Idrico Integrato sempre più completo, e penso anche al recente contratto di servizi aggiuntivi appena approvato dal Consiglio Comunale di Messina, che permetterà di mitigare i continui allagamenti che si verificano in città in concomitanza delle piogge".

"Resta il tema di avere l'acqua h24 in tutta la città ma il risultato deve essere inquadrato in un percorso virtuoso che registra, a parità di risorse idriche a disposizione, un aumento dei turni di erogazione tangibili ai più evidenziando che Amam sta fornendo allacci e contratti a chi, per anni, era costretto a rifornirsi da privati o mediante pozzi privati", conclude Puccio.

