Dissesto idrogeologico: in sicurezza il centro abitato di Roccavaldina

La struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha aggiudicato i lavori di consolidamento del centro abitato a Roccavaldina, nel Messinese, ponendo fine a una lunghissima attesa.

La situazione di rischio perdura da cosi lungo tempo che non è possibile risalire con esattezza ai primi episodi di caduta massi dal costone che sovrasta il quartiere Sottoforno, al centro del paese.

Sarà la Camedil Costruzioni srl di San Giuseppe Jato, in ragione di un ribasso del 28,7 per cento e per un importo vicino ai 500 mila euro, a eseguire l’opera che restituirà la piena e sicura fruibilità in un’area nella quale sono presenti edifici privati, attività commerciali e l’ufficio postale.

Diversi, in questi anni, i casi di distacco di porzioni di roccia dalla parete, con grave pericolo per i residenti. Il progetto prevede la collocazione di pannelli di rete in fune metallica e la costruzione di muri di sostegno su micropali. Si procederà, infine, con la regimentazione delle acque piovane.

