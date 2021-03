Ponte sullo Stretto, Siracusano: "Intergruppo parlamentare è iniziativa lodevole"

"L'istituzione di un intergruppo parlamentare per il Ponte sullo Stretto di Messina è un’iniziativa lodevole e davvero importante". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Senatori e deputati - prosegue - insieme in modo trasversale, per chiedere un cambio di passo sulle infrastrutture, sugli investimenti per il Mezzogiorno, su un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Le risorse europee del Recovery sono un’occasione irripetibile. Il Paese deve sfruttarla e lavorare per creare sviluppo, opportunità e turismo. Il Sud ha bisogno di prospettive e di positività, con questa iniziativa parlamentare noi vogliamo rilanciare la realizzazione del Ponte per rilanciare così il Meridione intero".

© Riproduzione riservata