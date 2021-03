Ponte sullo Stretto, Salvini: "Opera strategica". Il ministro Giovannini lo gela: "Fuori dai piani"

Matteo Salvini torna a pressare per la realizzazione del ponte sullo Stretto. "Il Ponte sullo stretto è un'opera strategica, darebbe una grande immagine dell'Italia nel mondo e collegherebbe non solo la Calabria alla Sicilia ma l'Italia al resto d'Europa", ha detto il leader della Lega dopo aver lasciato la sede del Mit. "Il costo sarebbe di gran lunga ripagato dagli entroiti. Dalla Tav al Ponte non è più tempo dei no".

Ma il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ospite a 'War Room' di Enrico Cisnetto precisa: "Il progetto del ponte di Messina è fuori dal piano" del Recovery Plan.

Il ponte resta comunque al centro del programma della Lega, tanto che è una delle priorità per l'intergruppo parlamentare della Lega Sicilia e del Movimento per la Nuova Autonomia.

"Ci sono ora sei deputati regionali e due assessori le cui vedute e iniziative tanto nel Governo quanto nel Parlamento siciliano coincideranno. - afferma Nino Minardo, segretario regionale delle Lega - Abbiano discusso in particolare della necessità di aumentare e anticipare i ristori per imprese e famiglie e di scuotere tutte le istituzioni, ad ogni livello, per concretizzare il prima possibile gli investimenti in infrastrutture in Sicilia con le risorse del Recovery Plan. Tra queste infrastrutture c'è, in primis, il Ponte sullo stretto di Messina, una battaglia storica degli autonomisti siciliani e che vede la Lega impegnata con tutte le sue forze: del resto coincidenza ha voluto che proprio in queste ore aderissi a Roma all'intergruppo Ponte sullo Stretto.

Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud".

