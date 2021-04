Lo Stretto di Messina nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo, Giovannini: "Dibattito necessario"

Lo Stretto di Messina è incluso nel corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo che va da Helsinki a Palermo percorrendo un’unica, lunga via che passa per Svezia, Danimarca, Germania e Italia. Si tratta di uno dei percorsi individuati dall’Ue nell’ambito delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e considerato un "cruciale asse nord-sud per l’economia" del continente.

Sul tracciato c'è anche lo Stretto di Messina, a dimostrazione, laddove ve ne fosse bisogno, dell’importanza strategica dell’area e del suo valore socio-economico. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui l'attraversamento stabile dello Stretto è tornato a dominare il dibattito pubblico degli ultimi giorni.

Il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini evidenzia che sull'attraversamento dello Stretto "è necessario un dibattito pubblico importante" che prenderà le mosse dalla relazione della Commissione di valutazione. "Nella bozza del Recovery si è detto che bisogna investire per il miglioramento dell’attraversamento e nel Recovery plan ci sono risorse ingenti per questo", ha evidenziato Giovannini.

© Riproduzione riservata